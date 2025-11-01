En vivo
Disminuyeron en un 27% los accidentes viales en Halloween en Bogotá

Frente a la restricción impuesta por la Alcaldía de Bogotá, aunque hubo un buen comportamiento por parte de los ciudadanos, se impusieron 886 comparendos.

Carros transitando en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Las medidas de restricción en Bogotá, que incluyeron la limitación de la circulación de motocicletas, permitieron una disminución del 44% de los heridos en las vías, un 80% en los choques simples en motos y un 49% en siniestros totales. En total, se registraron 886 comparendos y 590 inmovilizaciones de vehículos por incumplimiento de la norma.

Además, se logró una disminución del 13% en los muertos en vías, un 31% en los heridos, un 30% en los choques y un 27% en el total de siniestros.

“Lo que nos da a entender es que para estos días tan complejos disminuir la presión que nos representaba la circulación ordinaria nos ha permitido tener mejores condiciones en la ciudad en la noche y en esta madrugada, particularmente. Lastimosamente, hay unas personas que deciden no acatar las normas, que quieren ponerse por encima de ellas y por esa razón nos hemos visto obligados a imponer comparendos”, señaló Cesar Restrepo, secretario de Seguridad.

La noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre fueron tranquilas y seguras en Bogotá, gracias a las medidas de restricción implementadas por el gobierno distrital. Según el secretario de Seguridad, no se registraron hechos críticos de orden público, como bloqueos u hostigamientos a los ciudadanos, y no hubo homicidios en la madrugada, caso contrario al año pasado, en dónde sí se presenció un homicidio en medio de rodadas.

“Nos tuvimos que ver obligados a generar unas medidas que obviamente incomodan a un grupo de ciudadanos, para poder contribuir a que todo lo con lo que contamos para atender a la ciudad, nos permita dar respuesta a las necesidades de ellos mismos (...) La medida se tomó para buscar el bienestar de los demás, y eso necesita también de la colaboración de los ciudadanos

El secretario destacó la importancia de estas medidas, que buscan garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad durante períodos de alta actividad, como el fin de semana de Halloween. Agradeció a los ciudadanos que han adherido a las normas y destacó el compromiso del gobierno distrital con la seguridad y el bienestar de los bogotanos.

