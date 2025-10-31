En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / TransMilenio ampliará su horario de operación por dos días: alcalde Galán hizo el anuncio

TransMilenio ampliará su horario de operación por dos días: alcalde Galán hizo el anuncio

La medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las celebraciones de Halloween y el puente del Día de Todos los Santos.

Alcalde Carlos Fernando Galán.
Foto: Alcaldía de Bogotá, U, Javeriana.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de su cuenta en X que el sistema TransMilenio ampliará el horario de operación este 31 de octubre y el 1 de noviembre.

"Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de Transmilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales", manifestó el mandatario.

La medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las celebraciones de Halloween y el puente del Día de Todos los Santos, garantizando un regreso seguro y oportuno a casa.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Publicidad

Publicidad

Publicidad