TransMilenio ampliará su horario de operación por dos días: alcalde Galán hizo el anuncio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de su cuenta en X que el sistema TransMilenio ampliará el horario de operación este 31 de octubre y el 1 de noviembre.

"Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de Transmilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales", manifestó el mandatario.

La medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las celebraciones de Halloween y el puente del Día de Todos los Santos, garantizando un regreso seguro y oportuno a casa.

Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de Transmilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 31, 2025

Noticia en desarrollo...

