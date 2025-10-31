Alcalde Galán anuncia convenio con Gobierno Petro para ampliar flota de buses eléctricos en Bogotá

Durante la conmemoración del Día Mundial de las Ciudades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la firma de un convenio con el Gobierno nacional que permitirá ampliar la flota eléctrica del sistema de transporte público de la capital.

El acuerdo, que será suscrito entre la Alcaldía y la administración del presidente Gustavo Petro, busca cofinanciar la adquisición de nuevos buses eléctricos, con una inversión conjunta cercana a $1 billón.

“Nos alegra mucho estar aquí cumpliendo la última etapa de un acuerdo que venimos construyendo hace ya más de un año, donde creímos que podíamos establecer un diálogo constructivo que beneficiara a Colombia y a Bogotá”, expresó Galán durante el acto.

El alcalde explicó que este convenio marca un hecho histórico, al ser la primera vez que la Nación aporta recursos no solo para infraestructura, sino también para la compra de flota.



“Esta es la primera vez que se abren los recursos nacionales para adquirir flota nueva, en este caso eléctrica. Gracias a ello, Bogotá avanzará en la adquisición de 269 buses articulados y biarticulados eléctricos, con los que tendremos la flota más grande de Latinoamérica”, destacó.

Galán aseguró que con esta ampliación la ciudad alcanzará 1.850 buses eléctricos en operación, lo que representa un avance significativo hacia una movilidad más limpia y sostenible.

“Esta ampliación no solo mejora la movilidad, también contribuye a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire”, agregó el mandatario.

En este sentido, el alcalde aseguró que el acuerdo demuestra que el bienestar de la ciudadanía es lo primero, a pesar de las diferencias entre el gobierno distrital y el nacional.

El mandatario local señaló además que este entendimiento permitirá reprogramar vigencias futuras de otros proyectos clave —como la calle 13 y las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá— sin poner en riesgo su financiación.

El anuncio se suma a los avances recientes del país en movilidad eléctrica. Colombia inició hace pocos días la producción del primer bus eléctrico fabricado en territorio nacional, considerado un paso clave en la estrategia de transición energética.