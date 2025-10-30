En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / "Ejercer control no es un medio para joder a la gente": alcalde Galán sobre paro de motociclistas

"Ejercer control no es un medio para joder a la gente": alcalde Galán sobre paro de motociclistas

El alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer que no dará su brazo a torcer pese a las manifestaciones que han alterado la movilidad en las últimas horas.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Foto: Captura de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Luego de que la Alcaldía de Bogotá diera a conocer la restricción que prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, así como el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer que no dará su brazo a torcer pese a las manifestaciones que han alterado la movilidad en las últimas horas.

“Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, expresó Galán.

Además, agregó que: "Las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween, que implican una restricción a la circulación de motos, son temporales y limitadas, y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá. Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla".

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Motociclistas

Publicidad

Publicidad

Publicidad