"Ejercer control no es un medio para joder a la gente": alcalde Galán sobre paro de motociclistas

Luego de que la Alcaldía de Bogotá diera a conocer la restricción que prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, así como el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer que no dará su brazo a torcer pese a las manifestaciones que han alterado la movilidad en las últimas horas.

“Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, expresó Galán.

Además, agregó que: "Las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween, que implican una restricción a la circulación de motos, son temporales y limitadas, y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá. Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla".

Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá exige medidas difíciles.



La restricción de parrillero y de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá es una medida de orden temporal, sólo por este fin de semana, y agradezco a los ciudadanos que sí cumplieron hoy.… pic.twitter.com/0tpwPItQLn — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2025

Noticia en desarrollo...