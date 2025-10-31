Gobierno insiste en que Alcaldía de Bogotá debe modificar restricciones a motociclistas

Tras la reunión del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos con representantes de los moteros de Bogotá, el Gobierno nacional informó tres conclusiones: la creación de una mesa nacional de concertación y diálogo, el envío de una carta al alcalde Carlos Fernando Galán solicitando la revisión del decreto 528 de 2025 y un llamado al Distrito para evitar la estigmatización de los motociclistas durante sus manifestaciones.

El viceministro Gabriel Rondón aseguró en que las medidas adoptadas por el Distrito deben revisarse para no afectar el trabajo ni la movilidad de quienes dependen de la motocicleta como medio de sustento. En la carta enviada a la alcaldía, el Ministerio del Interior “insta a considerar la reducción de las medidas y que las mismas se enfoquen en las caravanas que se desarrollen en ocasión de la celebración de Halloween, pero que no afecten a la totalidad de personas que trabajan y se transportan en motocicleta”.

Protestas de motociclistas en Bogotá EFE

El documento resalta que las restricciones incluidas en el decreto (como la prohibición del parrillero y el tránsito por vías principales entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre) impactan directamente a más de 519.000 motociclistas de la ciudad y municipios aledaños, de los cuales cerca del 34 % trabaja en servicios de mensajería y domicilios.

“Es un llamado muy respetuoso que le hacemos a la Alcaldía de Bogotá: no estigmatizar a las personas que están luchando y están levantando su voz por una afectación. Si se van a movilizar de manera pacífica, no pueden ser estigmatizadas. Le pedimos muy respetuosamente a la Policía Nacional que aplique el Decreto 003 de 2021. No puede haber abuso de la fuerza”, dijo.



A la reunión asistieron voceros de los motociclistas y representantes de aplicaciones de transporte en moto.

“La verdad nos vamos a manifestar, no a protestar. Hoy tendremos una reunión con todos los líderes y ahí tomaremos decisiones”, explicó Diana Cristiano, vocera del sector.

La Alcaldía de Bogotá, que no participó en el encuentro, reiteró que ante posibles bloqueos este fin de semana acudirá al uso legítimo de la fuerza.