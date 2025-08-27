Distrito defiende avances del plan de desarrollo ante denuncias de concejales por incumplimientos

Tras conocerse que 3 partidos le retiraron el apoyo al Gobierno Distrital por aparentes incumplimientos en el plan de desarrollo en la ciudad propuesto por el alcalde, Carlos Fernando Galán; el secretario general, Miguel Silva Moyano, aseguró que en año y medio del Gobierno local el cumplimiento ha sido óptimo en el momento.

“Este es el Gobierno, en muchos años, que ha tenido la mejor ejecución en el primer año de Gobierno. Es una administración pública muy comprometida. Los desafíos son enormes. Siempre va a haber posibilidad de hacer mucho más", señaló.

Entre tanto, uno de los problemas más recientes que ha estado en la lupa de la ciudad es el manejo de las basuras y cómo el distrito va a enfrentar la problemática. El secretario general aseguró que en próximos días se hará el nombramiento de la nueva persona que dirija la UAESP, pero también adelantó que el distrito tiene previsto un plan de choque en puntos complicados donde hay varias denuncias y que se hará de la mano con los comerciantes.

Por otro lado, también defendió la nueva reforma tributaria distrital que presentó el Gobierno, puesto que desde el Concejo de la ciudad también afirman que esto generaría pérdida en los comercios. Desde el distrito aseguran que es lo contrario, ya que confirman que es una reforma con incentivos para pequeños comercios.

“Lo que no han dicho es que es una reforma de incentivos tributarios. Se van a ver beneficiados por la reducción del ICA. Las cosas hay que contarlas completas. Vienen también incentivos para inversión extranjera y la renovación urbana como extensiones a 10 años del predial. Es una propuesta no solo para el Gobierno. En el caso de que se apruebe quedaría lista una estructura tributaria moderna para el próximo Gobierno", explicó el secretario.

Por su parte, está previsto que comience el debate en el Concejo de Bogotá en la tarde del miércoles 27 de agosto desde las 3 de la tarde.