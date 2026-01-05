Distrito ha gastado más de medio billón de pesos en atención a migrantes

Con la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno del presidente Donald Trump, se encendieron las alertas frente a una posible nueva ola migratoria en las principales ciudades de Colombia. En Bogotá, el Distrito convocó reuniones con autoridades locales para alistar un plan de acción ante este escenario.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la ciudad tiene dispuesta la oferta distrital para la atención de la población migrante. Según cifras oficiales, actualmente en Bogotá hay cerca de 500.000 personas venezolanas regularizadas y la ciudad ha invertido más de medio billón de pesos en la atención migratoria.

“Bogotá, con sus capacidades y con su presupuesto, tiene la capacidad para atender en materia de salud y educación. Es más de medio billón de pesos el que se destina para la atención, sobre todo de las personas más vulnerables en este momento. En la medida en que vayamos revisando cómo se comportan los flujos migratorios, porque puede pasar cualquier cosa: puede aumentar, pero también puede disminuir o incrementarse el retorno hacia Venezuela, haremos los ajustes necesarios en la oferta que tenga el Distrito”, enfatizó el secretario general, Miguel Silva.

Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos reciben asistencia en el Centro de Recepción de Retornados luego de su llegada a la Base de la Fuerza Aérea de Guatemala en la Ciudad de Guatemala el 29 de enero de 2025. Foto: AFP

De los 2,8 millones de migrantes venezolanos registrados en el país, según Migración Colombia, Bogotá concentra el 21 % de esa población. Ante este panorama, el Distrito también alertó que ya existe un plan para evitar una eventual instrumentalización por parte de grupos armados de menores de edad venezolanos que lleguen o permanezcan en el país.



Nicolás Maduro. Fotos: tomadas de X.

Por otro lado, frente a las amenazas de un posible ataque por parte del gobierno de Donald Trump contra Colombia y los llamados de atención al presidente Gustavo Petro, Bogotá, como epicentro de las entidades de gobernanza, rechazó cualquier tipo de agresión o represión. La administración distrital aseguró que el presidente Petro fue elegido democráticamente y es el legítimo mandatario del país.

“Somos conscientes de la necesidad de respetar la democracia colombiana. El presidente Petro fue elegido democráticamente y hacemos un llamado a respetar ese mandato popular que le ha entregado la nación. Ya vendrán nuevas elecciones. Será la democracia y será la nación la que determine hasta cuándo debe estar o no el presidente, y en eso el Distrito es muy claro en esa línea que ha marcado”, concluyó el secretario general, Miguel Silva.