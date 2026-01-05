En vivo
Distrito ha gastado más de medio billón de pesos en atención a migrantes

Distrito ha gastado más de medio billón de pesos en atención a migrantes

El distrito ha dispuesto un plan de contingencia frente a una posible nueva ola migratoria de venezolanos a Colombia. Aseguran que actualmente son más de 500.000 personas regularizada que viven en Bogotá.

