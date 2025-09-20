Distrito logra acuerdo con la ADE tras cese de actividades

La Secretaría de Educación de Bogotá llegó a un acuerdo con la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), luego de que la asociación realizara un cese de actividades desde el pasado lunes 15 de septiembre hasta el viernes 19.

La asamblea permanente, realizada durante una semana, se dio en el marco del descontento del magisterio por el descuento del salario que venía haciéndoles el Distrito desde junio, por participar en protestas durante la jornada escolar, lo que generó descontento.

El acuerdo establece tres puntos fundamentales que, según la Secretaría de Educación y el sindicato de maestros, tienen como base el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas públicas.

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, explicó que, bajo este panorama, el tiempo de clases que perdieron los estudiantes será restablecido.



“Se repondrá el tiempo escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no realizadas durante las movilizaciones”, indicó Segovia.

Asimismo, la presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, aseguró que los dineros descontados por el Distrito serán devueltos a los docentes.

“Se realizará la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio”, comunicó.

Finalmente, dentro del acuerdo se reconoce que, así como los estudiantes tienen derecho a su educación, los profesores también podrán ejercer las movilizaciones y protestas por sus derechos de forma segura y sin represalias.

De acuerdo con ambas entidades, este acuerdo se logró por la disposición de las partes para alcanzar mejores condiciones, tanto para los maestros como para los estudiantes.