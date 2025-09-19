Distrito no presentará la reforma tributaria en Bogotá: se les acabó el tiempo

Definitivamente el distrito no presentará un nuevo proyecto tributario para Bogotá con el buscaba recaudar más de 1,2 billones de pesos para la financiación de proyectos de la ciudad. De acuerdo con lo que se habla desde el Concejo, es que a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se le acabó el tiempo de las sesiones extras para discutirlo, puesto que en pocas semanas arrancará el debate para el presupuesto general de la ciudad.

Uno de los que reaccionó a eso fue el concejal Daniel Briceño, quien a través de su cuenta en X, mencionó que el mandatario local “reflexionó de que recaudar 1.2 billones de impuestos no es un incentivo tributario y de que Bogotá necesita más ejecución y menos presupuestos”.

El alcalde Galán escuchó a algunos concejales del Centro Democrático que nos opusimos férreamente a su reforma tributaria y por ahora no se volverá a radicar.



En 2 años como concejal he sido coherente y me he opuesto a todas las alzas de impuestos propuestas. pic.twitter.com/0u8t8RKQXi — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 19, 2025

Sobre esto mismo, cabe recordar que desde el gabinete distrital afirmaron que era un proyecto con el que se buscaba generar un alivio tributarios e incentivos en temas de pago de impuesto predial y el impuesto del ICA y, además, beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas.

Hasta el momento, ninguno de los secretarios de la Alcaldía de Galán han reaccionado a la noticia, pero se espera que el mandatario haga referencia a esto en medio de la entrega de la Avenida Mutis en la localidad de Fontibón.

