En cigarrillos y gomitas delincuentes camuflaron más de 35 kilos de estupefacientes

La Policía del Aeropuerto El Dorado, en coordinación con la Unidad Interagencial de Seguridad Nacional, logró la incautación de un cargamento que superaba los 35 kilogramos de marihuana enviados como encomienda desde Miami a Bogotá.

El teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Estación de Policía del Aeropuerto, aseguró que el proceder de los delincuentes llama la atención por cómo decidieron enviar este cargamento de droga.

“La relevancia de este hallazgo radica en la forma que utilizaron los delincuentes para camuflar esta droga, toda vez que utilizaron gomitas, cigarrillos, vapeadores y elementos de consumo común con el propósito de engañar a jóvenes y adolescentes e inducirlos al consumo”, afirmó el teniente coronel.

De acuerdo con la información, un perro policía llamado Cielo detectó este cargamento que, cuando fue revisado, se encontraron cigarrillos artesanales y empaques con gomas con una sustancia seca similar a la marihuana. Esta encomienda tenía más de 2.800 cigarrillos y decenas de empaques de gomitas con marihuana adentro.

La Policía recalcó que los planes preventivos y de control son fundamentales para golpear al tráfico de estupefacientes en terminales aéreas, para evitar que las encomiendas lleguen y dañen a la población. Además, recordaron que, ante cualquier hecho delictivo, deben denunciar a la línea 123.