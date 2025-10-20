En manada, un grupo de personas mató a golpes a joven que salía de su trabajo en Bogotá

Un joven que acababa de salir de su jornada laboral fue asesinado a golpes por un grupo de personas en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con las imágenes, por lo menos cinco personas atacaron brutalmente al joven, quien trabajaba en una fábrica de colchones y se dirigía a su casa en bicicleta.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, sin que se conozca aún el motivo de la riña, los agresores comenzaron a golpearlo con puños y patadas hasta dejarlo inconsciente sobre uno de los andenes.

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Según las autoridades, las personas involucradas en el ataque huyeron del sitio tras la agresión, aunque uno de los presuntos responsables fue retenido por la Policía.



Entre los participantes también se observa a una mujer, cuya identidad y paradero están siendo verificados por los investigadores.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que avanza la recolección de pruebas y la identificación plena de los agresores para determinar las causas del ataque y llevar a los responsables ante la justicia.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: