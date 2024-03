No activar

Enel explica lo que pasó con las luminarias en la Plaza de Bolívar durante manifestaciones del 8M La empresa de energía Enel advirtió que las luminarias no habían sido intervenidas porque no contaban con los permisos para el ingreso de los carros canastas y otros temas operativos. Explican que por eso no funcionaban durante las manifestaciones del 8M.