El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la captura de Jhon Torres Murcia, el padrastro de la menor de 9 años Slendy Hernández, que fue asesinada el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, después de haber cometido actos de acceso carnal violento.

De acuerdo con el gobernador, el señalado, después del crimen, se autoinfligió lesiones con arma blanca en el pecho y abdomen, por lo que fue remitido al hospital de Faca. Sin embargo, después de varios días en UCI, donde se negó a hablar y dilató el proceso, la policía de la Sabana y la Fiscalía adelantaron el proceso de audiencia, donde le fue impuesta la medida de aseguramiento y traslado inmediato a centro de reclusión.

Envían a la cárcel al hombre señalado de asesinar a la menor Slendy Hernández en Mosquera Foto: suministrada

“Nadie que cometa un delito de esta magnitud, y menos contra una menor de edad, puede pretender evadir la acción de la justicia. Reprochamos con firmeza este atroz acto y abrazamos con solidaridad a la familia de Slendy, en este momento tan doloroso”, confirmó el gobernador.

Ante esto, la investigación de la Fiscalía arroja que este hombre de 33 años asesinó a la menor como represalia contra la madre de la víctima, que fue intimidada previamente.