Esta es la resolución del Distrito que autoriza el concierto de Luis Alfonso, ¿qué dice?

El pasado 18 de septiembre, en primera instancia el Distrito negó la realización del concierto de Luis Alfonso en el estadio Nemesio Camacho El Campín lo cual generó incertidumbre en los fans del ‘Señorazo’ si el evento iba a ser cancelado como sucedió con Kendrick Lamar el pasado 27.

Sin embargo, este 2 de octubre se conoció por parte de la Secretaría de Bogotá la autorización del concierto en El Campín, a través de la resolución 1647 de 2025 en donde confirma que se podrá hacer ‘El Festival Más Contentoso”.

“Que, en este orden de ideas, la Dirección Jurídica en uso de sus facultades legales y reglamentarias y conforme a los conceptos emitidos por las entidades descritas, una vez acreditados los requisitos legales, exigidos en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013, modificado por los Decretos Distrital 622 de 2016 y 470 de 2021, y la Resolución 569 del 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno, encuentra procedente autorizar la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO” del 04 al 05 de octubre de 2025”, indicó el documento del Distrito.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

De acuerdo con la información oficial, la organización cumplió con todos los documentos para llevar a cabo el evento, desde los conceptos favorables de acompañamiento de la Policía Nacional, Bomberos, Secretaría de Movilidad, Idiger hasta los requisitos de contrato, certificados, boletería, autorización, entre otros. Además, el documento mostró que varios documentos comenzaron a ser presentados desde finales de agosto de 2025.



“AUTORIZAR a la empresa CMN Colombia S.A.S. con NIT. 901.645.703-6, la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO”, con valor comercial, desde las 18:00 horas del 04 de octubre de 2025 hasta las 03:00 horas del 05 de octubre de 2025, horario establecido en el Plan de Emergencias y Contingencias, avalado por las entidades técnicas que integran el sistema SUGA, en especial, por la Alcaldía Local de Teusaquillo. Evento con expendio y consumo de bebidas alcohólicas, únicamente en las áreas especialmente dispuestas para tales efectos”, añadieron.

En ese orden de ideas, Luis Alfonso y sus siete invitados podrán cantar sin problemas el sábado, 4 de octubre, en el estadio El Campín durante más de 5 horas de show.