En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este es el segundo hombre involucrado en muerte de Jaime Esteban Moreno: nombre y a qué se dedica

Este es el segundo hombre involucrado en muerte de Jaime Esteban Moreno: nombre y a qué se dedica

La Fiscalía ha avanzado en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de todos los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno, con base en las grabaciones de seguridad del establecimiento Before Club.

Publicidad

Publicidad

Publicidad