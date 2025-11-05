Revelan a qué se dedican las mujeres implicadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

El asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, sigue estremeciendo a Bogotá. Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones, se han conocido nuevos detalles sobre las personas que estuvieron presentes durante la violenta agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, y que le costó la vida al joven de 20 años.

Aunque las autoridades capturaron a Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya fue judicializado por su presunta participación en el crimen, también lograron identificar a otro joven involucrado, Ricardo González, actualmente prófugo. Junto a Suárez, se encontraban dos mujeres que fueron detenidas de manera preventiva y posteriormente liberadas, aunque continúan vinculadas al proceso judicial.



¿A qué se dedican las mujeres implicadas en el crimen?

Las mujeres fueron identificadas como Kleidymar Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán. Ambas aparecen en los videos de seguridad que registraron el momento de la agresión, aunque su participación directa en los hechos aún no ha sido esclarecida.

Según información publicada por El Tiempo, Fernández se presentó ante las autoridades como comerciante y asesora de ventas, mientras que Parra declaró inicialmente ser empleada de una empresa. No obstante, más adelante indicó que es economista de profesión y reside en el barrio Timiza, en la localidad de Kennedy. Además, figura como beneficiaria del programa Ingreso Solidario, lo que ha generado controversia sobre su verdadera situación laboral.

Continúa la búsqueda del segundo agresor del caso Jaime Esteban Moreno

Mientras la justicia define la responsabilidad de las mujeres, las autoridades centran sus esfuerzos en ubicar a Ricardo González, señalado de haber participado en la golpiza que provocó la muerte de Moreno por trauma craneoencefálico.

Videos del bar Before Club muestran que los implicados salieron con pocos minutos de diferencia. Minutos después, el ataque se registró en las inmediaciones de un Oxxo, donde los jóvenes fueron interceptados tras un intercambio de palabras.

La familia de Jaime Esteban ha insistido en que el proceso avance con rapidez y transparencia, para evitar que el caso caiga en el olvido y se logre justicia plena para el joven universitario.