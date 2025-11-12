Investigarán a policía involucrado en posible caso de abuso de autoridad en el Chorro de Quevedo

La Fiscalía General Penal Militar y Policial se pronunció frente a los hechos ocurridos en la madrugada del 10 de noviembre de 2025 en el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá, donde un ciudadano y dos policías resultaron heridos durante un operativo.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados atendían un llamado por exceso de ruido y consumo de licor en el espacio público, cuando los ciudadanos hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes. Uno de ellos, en aparente estado de embriaguez, empezó a insultar a los policías, lo que desencadenó una fuerte confrontación.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los agentes agrede al ciudadano con un golpe, dejándolo inconsciente y obligando a su traslado inmediato a un centro asistencial. Dentro de los hechos también resultaron heridos dos agentes.

A continuación el video de la agresión:



Fueron ante estos hechos que la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la apertura de una investigación formal, que estará a cargo de la Fiscalía 2419 Penal Militar y Policial de Conocimiento en donde se adelantará todas las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia del proceso.

“La Fiscalía reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, invitando a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y a colaborar con las autoridades en el desarrollo de la investigación”, menciona la entidad.

