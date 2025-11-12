En vivo
Bogotá  / Investigarán a policía involucrado en posible caso de abuso de autoridad en el Chorro de Quevedo

Investigarán a policía involucrado en posible caso de abuso de autoridad en el Chorro de Quevedo

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un agente de la Policía Nacional agrede a un ciudadano durante un procedimiento, dejándolo inconsciente.

Policía agredió a ciudadano en el Chorro de Quevedo en Bogotá
Policía agredió a ciudadano en el Chorro de Quevedo en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

