Galán asegura que atienden a la primera infancia pese a recorte del 50 % del ICBF en Bogotá

Durante la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) en la localidad de Suba, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que pese al fuerte golpe presupuestal que significó la reducción de los recursos provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que se conoció en mayo, se ha logrado mantener la atención a la primera infancia.

El mandatario explicó que, aunque el convenio con el ICBF pasó de $60.000 millones a la mitad, su administración ha hecho esfuerzos significativos para mantener las metas en atención integral a la niñez.

“Nos ha tocado hacer un esfuerzo en primera infancia porque sufrimos una reducción de los recursos del ICBF del orden nacional. A pesar de eso, los secretarios de Educación e Integración Social buscaron fórmulas para suplir esa falencia y hemos logrado mantener la tendencia de metas”, señaló Galán.

Cabe recordar que en mayo pasado la directora del ICBF, Astrid Cáceres, respondió ante este recorte presupuestal a través de su cuenta de X, asegurando que esta medida le permitiría al instituto llegar a otros territorios.



“Bogotá ha ido asumiendo la operación de la primera infancia, no les quitamos cupos, no dejamos de atender niños, bajamos el porcentaje (%) de financiación del convenio para poder llegar con recursos a territorios donde nunca se les dio nada. Con eso llegamos a Chocó, Cauca, Vichada y Guajira”, escribió en ese entonces Cáceres.

El alcalde por su parte insistió en que la atención a los niños y niñas en sus primeros años de vida es una prioridad de su Gobierno, dentro del marco del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. En esa línea, el CDC Tibabuyes materializa la apuesta de la administración por fortalecer la infraestructura social en los territorios.

En el nuevo CDC, proyecto que inició hace 19 años, uno de los ejes centrales de atención es el jardín infantil Colibrí de la Esperanza, con capacidad para 200 niños, que garantizará educación inicial, nutrición y acompañamiento a las familias.

“Este centro tiene una historia de casi dos décadas, cuando llegamos la obra estaba en menos del 30 % de avance y nos pusimos en la tarea de sacarla adelante. Generará un impacto en todo el occidente de Bogotá”, destacó Galán.



Servicios y atención social en el CDC Tibabuyes

El nuevo Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes en la localidad de Suba, ubicado en la calle 144 No. 136A-65 en el barrio Bilbao, es un espacio que beneficiará a alrededor de 1.900 personas.

La infraestructura cuenta con un área de 7.879 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, y representa una inversión superior a los $55.000 millones. Allí se ofrecerán siete servicios sociales orientados a la primera infancia, la población con discapacidad, los adultos mayores y las familias en situación de vulnerabilidad.

El espacio también contará con el comedor comunitario más grande de la ciudad, donde se entregarán diariamente alimentación a 300 personas, y un Centro Integrarte y de Inclusión Social que atenderá a 150 personas con discapacidad.

Los servicios gratuitos también cuentan con un teatro con capacidad para 500 espectadores y aulas destinadas a la formación en artes y oficios para mujeres, hombres y jóvenes, con el fin de impulsar la autonomía económica.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, describió la apertura del CDC como una apuesta estructural contra la desigualdad: “Esta infraestructura social va a ser una suerte de Caballo de Troya, porque es un caballo para la lucha contra la pobreza. Aquí enseñamos, ejecutamos y sostenemos el cambio desde el territorio”.