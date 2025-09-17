En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cartera de salud, INS e ICBF exponen déficit en presupuesto 2026 ante el Congreso

Cartera de salud, INS e ICBF exponen déficit en presupuesto 2026 ante el Congreso

Durante la sustentación del presupuesto en la Comisión Séptima del Senado, varias entidades del sector salud y social expusieron que la asignación para 2026 es menor a lo solicitado.

Presupuesto nacional
Presupuesto nacional
Foto: AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

En la Comisión Séptima del Senado se llevó a cabo la sustentación del informe presupuestal para la vigencia 2026. Durante la sesión, distintas entidades presentaron sus proyecciones y señalaron diferencias entre los recursos solicitados y los asignados en el presupuesto general de la nación.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, informó que la entidad requiere 148.000 millones de pesos, pero solo se le asignaron 122.000 millones, lo que representa un déficit de 26.000 millones. Señaló que de este monto, 70.000 millones corresponden a funcionamiento y 78.000 millones a inversión. Además, destacó que el país completa más de 20 días sin reportar contagios de fiebre amarilla, aunque se mantiene en vigilancia un caso especial.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que su cartera solicitó al Ministerio de Hacienda un total de 80.5 billones de pesos (77.3 billones para funcionamiento y 3.1 para inversión). Sin embargo, fueron aprobados 75.8 billones de pesos, distribuidos en 73.9 billones para funcionamiento y 1.9 billones para inversión.

Finalmente, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, señaló que el presupuesto de la entidad presenta una disminución de 133.000 millones de pesos en el rubro de inversión. Advirtió que este ajuste impactaría la prestación de servicios y explicó que la variación del índice de precios al consumidor y el aumento del salario mínimo generan presiones adicionales sobre el presupuesto de la entidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ICBF

Ministerio de Salud

Presupuesto de Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad