Galán le dio la bienvenida al primer tren del metro: “Por fin llegó, después de 83 años esperando"

La llegada del metro de Bogotá ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, luego de que se revelara que el primer tren ya tocó puerto en Cartagena. Este es uno de los vagones que conformarán la Primera Línea 1, considerada la obra más importante en materia de movilidad para la capital del país.

Sin duda, este suceso marca un hecho histórico para Bogotá, pues significa el inicio del traslado de la flota que movilizará a miles de ciudadanos en los próximos años. Para muchos, la llegada del tren no solo representa un avance en infraestructura, sino también un cambio en la forma de transportarse en una ciudad que ha enfrentado durante décadas problemas de movilidad.



Galán y la llegada del primer tren del metro

En su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la llegada del primer tren que hará parte de la Primera Línea del Metro. El mandatario capitalino estuvo acompañado por Leónidas Narváez, director de la Empresa Metro de Bogotá, durante la visita al buque que transportó los vagones hasta el puerto de Cartagena.

Por fin, después de 83 años, el primer tren del Metro de Bogotá llegó a Colombia. pic.twitter.com/RWQDo9uQIf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2025

“Por fin llegó el primer tren del Metro de Bogotá, después de 83 años de estar esperando”, expresó Galán, en medio de la emoción que generó el anuncio. En un video publicado en redes sociales, se observan los tres vagones que integran el tren con el que se iniciarán las primeras pruebas sobre el viaducto en la ciudad, consolidando así un momento histórico para los bogotanos.

Este avance ha sido recibido con entusiasmo por la ciudadanía, que ve más cerca la posibilidad de contar con un sistema de transporte moderno, capaz de transformar la movilidad y reducir tiempos de desplazamiento.



El recibimiento y las pruebas técnicas del metro

Desde las 2:00 de la tarde, el alcalde Galán tiene programado recibir de manera oficial los vagones, además de supervisar el proceso de izaje, una maniobra que se llevará a cabo bajo estrictos estándares de seguridad. Este procedimiento es fundamental para garantizar que el tren se manipule de forma adecuada antes de iniciar su traslado hacia Bogotá.

Una vez completada esta etapa, los vagones serán llevados a la capital, donde se iniciarán las pruebas y validaciones técnicas correspondientes. Estos ensayos buscan confirmar que el sistema cumple con todas las condiciones de funcionamiento y seguridad exigidas, asegurando que los trenes estén listos para operar en los próximos años.

La llegada del primer tren del metro no solo es un hito para la movilidad en Bogotá, sino también un símbolo de avance en una obra que por décadas fue una promesa incumplida. Hoy, con la primera flota ya en territorio colombiano, los ciudadanos sienten más cercana la posibilidad de ver rodar el metro en la capital.