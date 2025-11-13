Hay concierto en el Coliseo MedPlus: tenga en cuenta la movilidad este jueves

Este 13 de noviembre, una vez más, el Coliseo MedPlus recibe a miles de personas en pro al entretenimiento. Pese a los problemas de movilidad que se generan en la zona por la gran cantidad de vehículos que se movilizaban en este sector de la localidad de Engativá.

El turno será para Marc Antonhy, el famoso cantante puertorriqueño, que regresa a esta arena que se ha vuelto una de sus favoritas en los últimos años. Pero esta vez estará acompañado por Willy García, Grupo Niche y Jessi Uribe, para hacer de una noche llena de salsa.

“Recibir a Marc Anthony por tercera vez en nuestro escenario es una celebración para la música latina y para el público que hace del Coliseo MedPlus un punto de encuentro con los artistas más importantes del mundo. Este tipo de conciertos consolidan nuestro compromiso con la cultura y el entretenimiento en Colombia”, expresó el Coliseo MedPlus.

Marc Anthony Foto: AFP

Así va la movilidad por el concierto de Marc Anthony

Ante esta evento, las autoridades locales recomendaron evitar el uso de carro particular y optar por el transporte público para evitar la aglomeración en la zona; de la misma forma, tomar rutas alternas que eviten el tránsito por calle 80.



Por otro lado, si usted irá al evento en su vehículo, se puso un parqueadero por parte de la arena para buscar la agilidad en la salida y evitar aglomeraciones.

Además, los asistentes podrán reservar su trayecto de ida y regreso en buses especiales gestionados por el Coliseo MedPlus.

