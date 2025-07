¿Hay una 'ola polar' pasando por Bogotá? Ideam aclara la verdad detrás del frío

En las últimas semanas, Bogotá ha experimentado temperaturas mínimas que han generado conversación y preocupación entre sus habitantes.

Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha salido al paso para aclarar la realidad climática, desmintiendo mitos y explicando el fenómeno actual.



Temperaturas frías en Bogotá son por la temporada

Contrario a la percepción popular de un frío extremo, el Ideam informa que las temperaturas mínimas registradas en Bogotá, entre 6.8 °C y 11 °C, son propias de la temporada.

Estos valores no se acercan a la temperatura mínima histórica del mes. Es importante recordar que la mínima histórica reportada para la capital es de 14.5 ºC, un valor que se dio en un momento específico de la historia por una condición particular que no está presente actualmente.



Vientos y sensación térmica: factores clave

La explicación del Ideam apunta a dos factores principales:



Paulatinamente, ha habido una mayor intensidad en los vientos característicos de este mes y el mes de agosto, lo que puede influir en los valores de temperatura. Sensación térmica: En la capital y en algunos sectores del piedemonte amazónico y llanero, se han reportado valores de temperatura por sensación térmica con una tendencia al frío.

Desmienten "ola polar" y los "frentes fríos" en Bogotá

Uno de los puntos más importantes que aclara el Ideman es la supuesta circulación de términos como 'ola polar' y 'frente frío', los cuales se han vuelto virales sin sustento técnico en nuestro país ecuatorial.

Aunque países australes como Chile y Argentina han ingresado a la estación invernal con frentes fríos y otros sistemas característicos, estos no tienen una influencia directa en la climatología de Colombia.

Los frentes fríos no han llegado directamente al país, aclaró la entidad. En casos extremos, estos sistemas pueden afectar sectores de la Amazonía brasilera e incluso la Amazonía colombiana, pero esta situación no se ha evidenciado en la temporada actual de 2025.

El Ideam enfatiza que las temperaturas reportadas para los sectores del sur del país se encuentran dentro de la climatología regular. Por ejemplo, Leticia, la capital del departamento del Amazonas, reportó en el último mes una temperatura mínima de 19.5 ºC, siendo esta la menor en lo transcurrido del año, lo cual está dentro de su normalidad.