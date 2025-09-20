Hermano de joven asesinado por vendedores contó escalofriantes detalles

El asesinato de David Rodríguez Vargas, un vendedor ambulante de 23 años, ha sacudido a Bogotá y evidenció la violencia que persiste entre sectores del comercio informal en zonas como la carrera Séptima con calle 22. El joven perdió la vida el pasado 5 de septiembre tras recibir varias heridas con arma blanca durante un ataque en el sector conocido como la Plaza de La Mariposa, al occidente de la capital.

La familia de David ha sido enfática en señalar que el crimen no fue producto de una riña aislada, sino el resultado de una rivalidad que llevaba más de dos años. Sus hermanos han revelado detalles estremecedores que ponen en duda la actuación de las autoridades y refuerzan la hipótesis de un ataque premeditado.



Hermano de David Rodríguez narró ataque a sangre fría

Camilo Rodríguez, hermano mayor de la víctima, calificó el asesinato como un acto de alevosía. Según explicó, en las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos individuos lo persiguieron y lo apuñalaron por la espalda, sin darle ninguna oportunidad de defenderse.

Habla hermana de joven de 23 años que perdió la vida tras ataque de vendedores ambulantes en Bogotá Foto: redes sociales

“Tuvo una herida muy grande, me le atravesaron el corazón, los pulmones. No le dieron tiempo de nada. Me lo mataron”, relató Camilo, quien además recordó que su hermano salió en bicicleta a comprar insumos para su puesto de comidas rápidas, cuando fue sorprendido por los agresores.



El testimonio coincide con lo dicho por Mariana Rodríguez, hermana de David, quien aseguró que en las imágenes se observa claramente que el joven nunca buscó pelea, sino que fue víctima de un ataque directo y violento que acabó con su vida.



Familia de David acusa a la Policía por inacción

Al dolor de la pérdida se suma la indignación por la respuesta de las autoridades en el lugar de los hechos. Según testimonios y videos compartidos en redes sociales, los agentes presentes en la zona habrían impedido que un conocido auxiliara al joven y, además, no habrían hecho lo suficiente para salvarle la vida mientras se desangraba en el suelo.

“Es mentira que mi hermano haya salido a buscar problemas. Él iba solo, en su bicicleta. Lo atacaron por la espalda y la Policía no hizo nada por ayudarlo”, insistió Mariana Rodríguez.

La familia sostiene que los responsables ya cuentan con órdenes de captura y exige que la justicia avance con rapidez para evitar que el asesinato de David quede en la impunidad. Para ellos, la memoria del joven merece verdad, justicia y la garantía de que hechos como este no se repitan en Bogotá.