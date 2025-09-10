Indígenas emberá agreden a gestores en UPI La Rioja: hay seis personas golpeadas

Seis gestores de la Alcaldía de Bogotá resultaron lesionados luego de que varios indígenas emberá los atacaran en la UPI La Rioja. De acuerdo con los detalles que se conocen, este hecho se dio en medio de un operativo de desalojo al edificio donde se alojaban estas personas, tras el cumplimiento de una orden judicial.

A esta hora hay una reunión con los líderes de la comunidad, y con presencia de la Personería, para evaluar la situación. Según se pudo conocer, en el sitio permanecen los indígenas emberá que no se fueron del lugar, pese a que gran parte de su grupo ya retornó al territorio.

Atención : Este noche se han presentado enfrentamientos entre indígenas y funcionarios que coordinan el retorno de los embera a sus territorios, hay varios heridos de ambos lados. pic.twitter.com/OvHIfGZQOG — Manuel Salazar (@manolitosalazar) September 11, 2025

Dentro del panorama, el equipo profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), compuesto por 20 personas, se encuentra atendiendo a unos 80 niños y 20 mujeres embarazadas de esa comunidad. Por su parte, las personas que resultaron golpeadas ya están siendo atendidas.

El reporte de las autoridades indica que la caravana emberá avanza por la capital del país a la altura de la avenida NQS sur con calle octava. Debido al paso de estos buses, en compañía de la Policía, la flota de Transmilenio se encuentra detenida en ese punto de la ciudad. Según indican desde esa compañía, el hecho ha generado retrasos de hasta 20 minutos en los servicios.