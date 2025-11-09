Fuga en Barrios Unidos: 4 presos escaparon tras motín en estación de Policía

Hacia las 8:45 de la mañana del domingo 9 de noviembre de 2025, se registró una fuga de 14 personas en la estación de Policía de Barrios Unidos. Durante el motín se produjo un tiroteo que dejó cinco personas heridas y permitió la fuga de cuatro detenidos, uno de ellos por homicidio y tres por hurto agravado.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, General Giovanni Cristancho, los hechos se presentaron durante un procedimiento rutinario de limpieza de celdas y entrega de alimentos. Los reclusos se amotinaron y, aprovechando la presencia de un custodio, lo intimidaron con armas blancas para intentar escapar, desatando la fuga masiva.

“El uniformado que se encontraba en la guardia vio que estas personas actuaban de forma violenta contra él y, para proteger su vida, accionó su arma. Producto de esto, cinco personas resultaron heridas; afortunadamente se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica”, explicó el Comandante de la Policía de Bogotá.

Las autoridades realizan un conteo y verificación de recursos para identificar a todas las personas involucradas en el motín. Se ha desplegado un plan coordinado en toda la ciudad, con unidades de inteligencia policial y capacidades especiales trabajando para capturar a los responsables.



Cabe mencionar que dentro de la estación se encuentra Juan Carlos Suarez Ortiz, el joven implicado en la muerte del estudiante de los Andes, Jaime Esteban Moreno, el pasado 31 de Octubre al salir de una fiesta de Halloween. No obstante, se informa que Suarez no tuvo ninguna participación en la fuga donde permanece preso.