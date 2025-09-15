Ladrón atacó a hombre en bus de TransMilenio por robarlo: estuvo más de una hora sin atención

En un video quedó la evidencia de cómo un hombre, en pleno bus de Transmilenio, resultó gravemente herido luego de que un delincuente lo atacara con un cuchillo en una de sus piernas por robarle el celular.

“Negligencia de TransMilenio, donde este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia y están acá todos esperando y todos protestamos. Nadie ni un policía ni Transmilenio lo ayudó. Transmilenio como siempre se lavó las manos”, dijo una de las mujeres presentes en el bus.

Según la denuncia de los pasajeros, fueron ellos mismos los que les tocó indicarle al conductor del bus que arrancara el vehículo para trasladar a la víctima a un hospital, teniendo en cuenta que los funcionarios que acudieron al sitio no hicieron nada para ayudarlo. “El señor está muy mal, se está desangrando y si nadie protesta no lo llevan, nunca llegó una ambulancia y nunca llegó nadie que lo auxiliara, esa es la porquería del Transmilenio que tenemos en Bogotá”, indicó la mujer.

Frente al caso de hurto dentro de un bus del Sistema TransMilenio, la compañía indicó que este hecho ocurrió en la troncal NQS Sur y fue allí en el que una persona fue lesionada por dos delincuentes. Los hechos ocurridos en la noche del sábado 13 de septiembre.

“Tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo. Al lugar acudieron personal de la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio y agentes de la Policía para atender el caso”, indicó TransMilenio, y agregó que en el punto, la Policía reaccionó como primer respondiente y coordinó el traslado del hombre a un centro de atención médica.

El ente gestor, destaca Transmilenio, está presto a colaborar con las autoridades para la relacionado con las investigaciones pertinentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este caso.