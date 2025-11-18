Lanzan dos nuevas rutas de SITP que pedían ciudadanos para mejorar movilidad

Por meses los habitantes de Suba, Chapinero y Usaquén, en el norte de Bogotá, pedían una nueva ruta que pudiera conectar estos sectores de manera óptima, y, finalmente, esto se hizo realidad con la llegada de no uno, sino dos nuevos trayectos en el SITP que se moverán por la avenida El Rincón.

“Estas dos nuevas rutas fueron creadas de acuerdo con el seguimiento técnico a la operación de las rutas del sistema, y en concordancia con solicitudes de la comunidad, buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía. Invitamos a todos a usar y cuidar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) que ofrece una opción rápida y a precios justos”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

Sitp Foto: Alcaldía de Bogotá

Así funcionarán las dos nuevas rutas de SITP en Bogotá

Una se trata de las rutas B165 y C165, que corresponden al mismo trayecto. Estas entraron en operación de este martes, 18 de noviembre, movilizándose entre la avenida El Rincón y calle 127 y beneficiará a un total de 13.000 personas en el norte de la capital del país.



Estos son sus horarios de operación

Lunes a viernes: de 4:30 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 8:00. p. m.

Sábados: de 5:00 a. m. a 7:30 p. m.

Domingos y festivos: de 5:00 a. m. a 7:30 a. m.

Por otro lado, la otra ruta corresponde a la CA164 de Suba Tibabuyes y Porciúncula, que opera de la siguiente manera, según la Alcaldía: “Inicio en la calle 132 con carrera 132a (barrio Santa Rita y Nogales Suba) y transita por la calle 132, Calatrava, calle 127, carrera 11, el sector de Quinta Camacho y la carrera 15, entre otras, de nuevo hacia la localidad Suba. El servicio cuenta con 55 paraderos en ambos trayectos”.

Con estas dos nuevas rutas esperan mejorar la movilidad de los usuarios en todas estas zonas, respondiendo a sus necesidades.