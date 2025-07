Ley frena práctica común de conjuntos residenciales; multa preocupa a administradores

En Colombia, vivir en conjuntos residenciales puede ser una alternativa para alcanzar independencia, ya sea en arriendo o en vivienda propia. Sin embargo, esto implica cumplir ciertas normas que garanticen la convivencia y el buen funcionamiento de la propiedad horizontal.

Una de las reglas que más preocupa y a la que pocos le prestan atención, tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, un aspecto que no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas, ya que su incumplimiento podría acarrear duras sanciones para la copropiedad.

Cabe destacar que la Ley 675 del año 2001 establece las bases del régimen de propiedad horizontal. No obstante, en cuestiones ambientales también se suma la Resolución 2184 del año 2019, emitida por los Ministerios de Ambiente y Vivienda, la cual reglamenta la clasificación de residuos mediante un código de colores.

Esta resolución exige que los conjuntos residenciales implementen este sistema en su esquema de recolección de basuras. La intención es promover una cultura responsable en la disposición de desechos, especialmente en espacios donde el volumen de residuos es considerable.



¿Cuándo sancionarán a los conjuntos residenciales?

Los conjuntos que no adopten estas medidas de clasificación de residuos (verde para orgánicos, blanca para reciclables y negra para no aprovechables) se verán sancionados con base en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también conocido como Ley 1801 de 2016.

Lo multaron por estás prácticas en el parqueadero del conjunto: así puede defenderse Foto: JerryPDX - ImageFX

El artículo 94 establece que el mal manejo de residuos sólidos constituye una conducta contraria a la convivencia, sancionable con una multa tipo 3.

Publicidad

Para este año 2025, el valor de esa multa equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Teniendo en cuenta que el salario mínimo actual es de $1.423.500 y el diario equivale a $47.450, el valor total de la multa sería de $865.856, una suma que puede representar un fuerte golpe para las finanzas de cualquier administración.

Es importante aclarar que estas sanciones no solo se aplican por separar mal los residuos, sino también por otras faltas, como el uso de recipientes sin identificación, acumulación de desechos en áreas no autorizadas o la contratación de empresas no habilitadas por la autoridad ambiental.



¿Por qué es importante cumplir con la norma?

Más allá del temor a las multas, cumplir con la normativa ambiental ofrece beneficios concretos. Una correcta separación de residuos facilita el reciclaje, reduce la basura que llega a los rellenos sanitarios y, en algunos casos, puede ayudar a disminuir el costo del servicio de recolección.

Además, las administraciones que adoptan estas prácticas aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en consumo responsable y acción por el clima.

Publicidad

Por eso es clave que los conjuntos implementen estrategias pedagógicas que informen a los residentes sobre cómo clasificar sus residuos. Disponer de recipientes visibles con el código de colores, realizar campañas de educación ambiental y establecer convenios con empresas recolectoras autorizadas son pasos esenciales para evitar sanciones y construir comunidades más sostenibles.