Manifestación en la Universidad Nacional de Bogotá generó afectación en el tráfico este miércoles

En horas de la noche de este miércoles, 3 de abril, se reportó una manifestación sobre la NQS con sentido norte-sur por parte de estudiantes de la Universidad Nacional.Al lugar llegaron funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá para seguir de cerca cualquier altercado que se pudiera llegar a presentar.

"Se presenta manifestación en la Av. NQS con calle 45, sentido norte-sur (U. Nacional). Se genera afectación de la calzada mixta y exclusiva (...) Se sugiere a quienes transitan sobre la Av. NQS, tomar como vías alternas la calle 53 al occidente y la carrera 50 al sur", informó Bogotá Tránsito sobre las 8.20 de la noche sobre esta afectación en el tráfico.

Según fuentes, el motivo por el cual los estudiantes pararon este tramo de la avenida es a raíz de la decisión que tomó la junta de elegir como director de la institución a Ismael Peña, pese al clamor de la consulta popular que determinó al profesor Leopoldo Múnera, pero que, finalmente, no fue designado por decisión Consejo Superior. No obstante, dicha información no fue confirmada al 100 %.

Otras voces aseguran que se trataría también un apoyo a las reformas sociales pidiendo al avance de estas en el Congreso de la República tras el archivo de la reforma a la salud.

El plantón de estudiantes contó con al menos unas 30 personas que al menos una hora, entre las 8:00 de la noche hasta las 9:00, estuvieron dialogando con los actores de la alcaldía para levantar la movilidad. Al sitio tuvo que llegar la Policía Nacional para seguir de cerca cualquier altercado que se pudiera llegar a presentar durante la manifestación.

Casi sobre las 9:00 de la noche se reportó el retorno de operaciones tanto de TransMilenio y SITP en la NQS, pero con retrasos de hasta 20 minutos por el plantón.