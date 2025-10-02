Manifestaciones HOY en Bogotá: cierran varias estaciones de TransMilenio y hay desvíos

Este jueves, 2 de octubre, se registra una manifestación sobre la Carrera 10 con calle 10 en San Victorino, en el centro de Bogotá, que afecta la movilidad en varios puntos desde las 11:30 de la mañana.

Los manifestantes son un grupo de vendedores informales que no están de acuerdo con los operativos de recuperación del espacio público en la zona. Ante esto, TransMilenio confirmó que hay afectaciones en el servicio.



¿Cuáles estaciones de TransMilenio se cerraron este jueves?

La empresa de transporte detalló que, por las manifestaciones, se suspendieron temporalmente las estaciones de:



San Diego

Las Nieves

San Victorino

Museo del Oro

Las Aguas

Por esto, reportaron “alta congestión” en las troncales en la Carrera décima, Américas y la NQS central que afectan también la operación.

Asimismo, indicaron a los usuarios que los servicios conocidos como ruta fácil dos, GM47 Y MH83 realizaron retornos en la estación Bicentenario. Mientras que las rutas M51, FJ23 y BJ74 retornaron en el sector de la Mariposa.

Ante esta situación, es importante que cada usuario revise los canales oficiales de TransMilenio para mantenerse actualizado sobre los diferentes desvíos y los cierres temporales en las estaciones afectadas por estas manifestaciones.



Rutas de TransMiZonal

A través de X, TransMilenio informó que también se presentaron desvíos en las calles sexta y 19 para los siguientes servicios:

