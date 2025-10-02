"No estoy en plan de boicotear a empresarios": Susana Muhamad por protestas en la Andi

La precandidata presidencial Susana Muhamad aclaró en entrevista con Mañanas Blu que su apoyo a las manifestaciones frente a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) no implica un enfrentamiento con el sector privado, sino un respaldo al movimiento internacional de solidaridad con Palestina que busca visibilizar las relaciones comerciales de Colombia con Israel en medio del conflicto en Gaza.

“Mire, yo no estoy en plan de boicotear a los empresarios, simplemente se está llamando la atención sobre las relaciones comerciales (…) Yo en realidad no estoy en eso, pero sí la protesta está llamando a que se mire la situación del comercio y se aísle a Israel del comercio mundial como forma de presión para que frenen el genocidio”, afirmó Muhamad.



Un llamado al boicot económico contra Israel

Muhamad, exministra de Medio Ambiente y ahora aspirante a la Presidencia, sostuvo que su postura se enmarca en el movimiento global de boicot económico contra Israel, inspirado en la experiencia del aislamiento internacional que contribuyó a poner fin al apartheid en Sudáfrica.

“Una de las tácticas que funcionaron para terminar el apartheid en Sudáfrica fue el aislamiento económico. El régimen, cuando se vio aislado, decidió negociar”, recordó la dirigente.La precandidata explicó que los activistas que convocaron la protesta frente a la ANDI buscan resaltar la participación de varios sectores colombianos en las exportaciones a Israel —entre ellos café, flores, confites y manufacturas de papel, además del carbón—, y presionar para que esas relaciones sean revisadas en un contexto de violación de los derechos humanos en Gaza.

Manifestaciones propalestina al frente de la sede de la Andi en Bogotá Fotos: Blu Radio y Andi

La posición del Gobierno colombiano frente al conflicto en Gaza

Cuestionada por su paso en el gobierno de Gustavo Petro, Muhamad defendió las decisiones que se han tomado desde 2023 respecto a las relaciones con Israel.



“El TLC con Israel fue firmado en 2019. Este gobierno fue de los primeros en el mundo en tomar medidas económicas frente a ese genocidio (…) primero se prohibieron las exportaciones de carbón, reduciendo en un 39% los envíos; luego se decretó la suspensión total, se rompieron relaciones diplomáticas y ahora se estudia suspender el Tratado de Libre Comercio”, explicó.La dirigente destacó, además, el papel de Colombia junto a Sudáfrica en los escenarios multilaterales:

El presidente Petro y Sudáfrica han liderado las denuncias en la Corte Internacional de Justicia y la conferencia diplomática por Palestina que ha tenido un resultado muy importante en Naciones Unidas. dijo

Empresarios, en el centro del debate

La asistencia reciente de Muhamad a un congreso de la ANDI generó cuestionamientos sobre la coherencia de su postura. La precandidata respondió que la protesta no busca frenar la economía nacional ni confrontar a los empresarios, sino exigirles conciencia frente a las relaciones con Israel.

“Boicot económico no significa que las actividades empresariales frenen, ni que se detengan las relaciones con los empresarios colombianos (…) La ANDI, que fue escenario de la protesta, debería unirse a este llamado y trabajar junto al gobierno en la revisión de los vínculos comerciales con Israel”, subrayó.En este sentido, insistió en que el boicot es contra Israel, no contra los gremios colombianos.

Un movimiento global de solidaridad por Gaza

Frente a las comparaciones con el estallido social de 2021, Muhamad negó que las manifestaciones actuales tengan el mismo carácter, y las enmarcó dentro de un movimiento de solidaridad mundial.

“Lo que hay es un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino al que pocos gobiernos se han unido. La presión social en Colombia ha sido menor porque el gobierno ha sido de los más proactivos en el mundo, pero es un fenómeno internacional que cada vez crecerá más”, sostuvo.Asimismo, justificó su apoyo en la detención de dos colombianos por parte de Israel tras la interceptación de la flotilla Sumud: “Una cosa es respaldar la movilización porque hay compatriotas detenidos y otra es controlar un movimiento social que tiene su propia autonomía”.