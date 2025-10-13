María Corina Machado pide protección para dos activistas venezolanos atacados en Bogotá

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este lunes a las autoridades colombianas garantizar la protección de dos activistas venezolanos que resultaron heridos de bala tras acudir a la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional.

"Pedimos se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exiliados en Colombia", señaló la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en su cuenta en la red social X.

Las víctimas son Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGTBIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche.

Activistas venezolanos fueron atacados Redes sociales

Machado exigió a las autoridades colombianas y al presidente Gustavo Petro una "investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia".



"Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región", añadió.

La exdiputada sostuvo que Velásquez se encuentra en Colombia "bajo condición de refugiado luego de escaparse de las manos del régimen, tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor como defensor de derechos humanos".

"En el caso de Luis Peche, analista político, también se encontraba en Bogotá por persecución política del régimen de (Nicolás) Maduro", apostilló.

María Corina Machado Foto: AFP

Publicidad

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este lunes el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación "pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas", al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional tras huir de Venezuela por "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos".

Ambos activistas fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía, informó la Policía.