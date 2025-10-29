Más de 24.000 mujeres han sido víctimas de violencia física en Bogotá hasta septiembre de 2025

A pesar de los esfuerzos institucionales, la violencia física continúa siendo una de las principales agresiones que enfrentan las mujeres en Bogotá. Según cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer, entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 24.700 atenciones por casos de violencia física, de las cuales 8.741 ocurrieron solo en los primeros nueve meses de este año.

Ocho de cada diez mujeres buscaron ayuda a través de la Línea Púrpura Distrital, las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF). Las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba concentraron casi la mitad de los reportes, lo que refleja una preocupante persistencia del problema en sectores populares de la ciudad.

Violencia contra la mujer Foto: Veeduría Distrital

De acuerdo con la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, la violencia física es la segunda más reportada, con 177.225 registros, solo superada por la violencia psicológica. Las mujeres entre 18 y 40 años son las más afectadas (8,1%), mientras que entre las mayores de 60 años el porcentaje baja al 3%. Sin embargo, las autoridades advierten que esta diferencia puede deberse a la subdenuncia y a las dificultades para identificar la violencia en edades mayores.

“Estos son, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, y, finalmente, la violencia física. Tratándose de la violencia física, es importante tener en cuenta tres elementos. Uno, que constituye cualquier acto que implique la disminución de la integridad corporal o personal de la mujer, y que puede, en ese sentido, presentarse a través de golpes, ahogamientos, ataques con armas, con objetos, con fuegos o daños corporales causados por la fuerza y con partes del cuerpo u otros. Dos, que esta violencia existe aunque no deje rastros en el cuerpo, huellas o lesiones, y finalmente que este tipo de violencia, en la mayoría de los casos, se puede presentar de manera conjunta con otras modalidades de violencia, como la violencia sexual, la violencia psicológica o la violencia económica o patrimonial.” afirmó Alexandra Quintero, directora de eliminación de violencias.



Además, el 31% de las mujeres víctimas aseguraron sentirse inseguras dentro de sus propios hogares, y señalaron el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas como factores detonantes de las agresiones. Estudios internacionales advierten que estos comportamientos están relacionados con otras formas de violencia, como la psicológica y la sexual, ejercidas por parejas o exparejas.

Blu Radio - EFE Blu Radio - EFE

Las cifras muestran que, más allá de las estadísticas, cada caso representa una historia que muchas veces permanece silenciada, incluso frente a las redes familiares o de apoyo. Las autoridades insisten en la importancia de reconocer los signos de la violencia, buscar ayuda a tiempo y fortalecer los canales de atención para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en Bogotá.