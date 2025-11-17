La Secretaría de Seguridad de Bogotá, en coordinación con la Policía Nacional, las Secretarías de Salud, Ambiente, Integración Social y Migración Colombia, adelantó una megatoma en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy, donde se realizaron controles a establecimientos comerciales, recuperación de espacio público y atención a población vulnerable.

Como resultado del operativo, un establecimiento fue suspendido luego de que las autoridades encontraran dos botellas de licor adulterado y dos de contrabando.

Megatoma en Kennedy deja suspensión de locales y recuperación de miles de metros públicos

En vía pública también se llevaron a cabo controles sanitarios y ambientales que permitieron la desnaturalización de 660 kilos de alimentos en mal estado, la recolección de 20 toneladas de residuos mixtos y el desmonte de 11 cambuches, acciones que contribuyeron a mejorar las condiciones de salubridad del sector.

En total, la intervención permitió recuperar 18.000 metros cuadrados de espacio público que estaban siendo ocupados de manera indebida.



"Estas acciones demuestran que estamos trabajando con decisión para recuperar a María Paz y enfrentar las economías ilegales que deterioran la seguridad y la convivencia en este sector de Bogotá", aseguró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.