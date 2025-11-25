Motociclistas y vecinos toman justicia por mano propia contra ladrones y queman su moto en Bogotá

En el barrio El Perdomo, en el sur de Bogotá, un intento de hurto terminó en un violento episodio de justicia por mano propia que obligó a la Policía a intervenir para evitar consecuencias mayores.

Los hechos ocurrieron en la avenida Villavicencio, muy cerca de la autopista Sur, donde dos delincuentes intentaron robarle el celular a una mujer, vendedora informal que trabaja en la zona.

De acuerdo con el reporte de El Ojo de la Noche de Blu Radio, varios motociclistas y peatones se percataron del atraco en el momento en que estaba ocurriendo.

Según testigos, los ciudadanos reaccionaron de inmediato, golpearon a los motociclistas, y los hicieron caer. Uno de los presuntos ladrones logró huir, pero el otro quedó rodeado por la comunidad, que lo agredió fuertemente hasta que fue necesaria la llegada de uniformados para rescatarlo.



La motocicleta en la que se movilizaban los señalados delincuentes fue incendiada por los vecinos, que manifestaron estar cansados de la repetición de robos en la zona. El oficial de inspección de la Policía de Bogotá entregó los detalles de lo ocurrido y confirmó la captura del implicado.

“Nuestras zonas de atención de la localidad de Ciudad Bolívar logran la captura de una persona que hurta un celular a una vendedora informal en el barrio El Perdomo”, explicó el uniformado.

Añadió que, tras el intento de escape, “la comunidad y su compañero sentimental se abalanza contra esta persona que se movilizaba en una motocicleta, la cual lo tumban de la misma y lo agrede”.

Según dijo, la patrulla llegó a tiempo para evitar que la situación escalara aún más. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado.

Habitantes del sector aseguraron que los atracos han aumentado en las últimas semanas y que los delincuentes utilizan motocicletas y vehículos para cometer los robos. Por eso, exigieron a la Policía de Ciudad Bolívar más presencia y patrullajes para evitar que la ciudadanía siga enfrentándose directamente con los criminales.

La institución, por su parte, reiteró el llamado a no tomar justicia por mano propia y a reportar de inmediato cualquier caso de inseguridad a las autoridades.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: