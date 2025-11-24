Movilidad en Bogotá y TransMilenio, afectados por movilizaciones en el centro

En la tarde de este lunes, 24 de noviembre, se registró una manifestación de estudiantes sobre la Avenida El Dorado a la altura de la NQS en el sentido occidente - oriente, lo que generó problemas de movilidad en Bogotá, incluyendo afectaciones en la operación de TransMilenio.

Asimismo, la situación afectó la movilidad de los vehículos particulares, que obligó a los conductores a tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos. Ante ese panorama, la Secretaría de Movilidad recomendó tomar como vía alterna la Avenida de las Américas.

[03:15 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan sobre la Av. El Dorado con carrera 35, continúa la afectación de la calzada mixta y exclusiva hacia el occidente.



🚧Cierre vial en la Calle 26 con Cra. 33

⭕️Vías alternas: Av. Américas - Av. NQS https://t.co/DS4gvm65dn pic.twitter.com/vAUP8cLW2f — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 24, 2025

Estaciones cerradas de TransMilenio

Sobre las 3:00 de la tarde, TransMilenio informó que por estas movilizaciones se han visto afectados 29.970 usuarios, pues los buses tienen que realizar retornos en la estación Corferias, ya que hay varias estaciones cerradas:



Ciudad Universitaria

Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Corferias

⁠Quinta Paredes

⁠Gobernación

CAN - British Council

⁠Salitre el Greco - Vive Claro

⁠El Tiempo - CCB