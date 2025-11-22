En diálogo con el pódcast En Privado, Doris Roldán reveló nuevos detalles sobre la muerte de su nieto Matías, un niño de 17 meses que falleció el 19 de enero de 2023 en Bogotá. Según su relato, ese día intentó comunicarse en repetidas ocasiones con su hija, María José, madre del menor, quien solo respondió hacia la 1:30 p. m. con una explicación confusa sobre las llamadas perdidas.

“El bebé había estado jugando con el teléfono y le bajó el volumen”, aseguró. Horas después, sobre las 6:00 p. m., Roldán fue citada al Hospital del Guavio, donde le informaron que el niño había ingresado sin signos vitales. “Lo cogí, lo llamaba, le daba besos, lo movía y el bebé nunca reaccionó. No volví a saber nada de él”, recordó entre lágrimas.

Al revisar el cuerpo del menor, observó varios golpes en su rostro. Según Roldán, su hija no ofreció ninguna explicación y posteriormente huyó. Las autoridades determinaron que María José, quien entonces era menor de edad, sostenía una relación clandestina con Johan David Estacio Rodríguez, un hombre de 22 años señalado de vender estupefacientes en el barrio San Martín.

Mujer denuncia que su hija dejó que su pareja acabara con la vida de nieto: "Única testigo de todo" Foto: En Privado

De acuerdo con el testimonio de la abuela, la relación entre ambos era únicamente sexual y cada vez que él visitaba la vivienda, el bebé presentaba signos de maltrato. “La única testigo de todo lo que le hacían a Matías era ella”, afirmó.



Ambos fueron vistos juntos poco después de la muerte del niño y, según Roldán, intentaron evadir a las autoridades. Estacio habría convencido a María José de huir con la promesa de que “Matías estaba bien”. Aunque fueron retenidos inicialmente, el hombre quedó en libertad y, según la familia, escapó por el Tapón del Darién rumbo a Estados Unidos.

Sobre la noche de los hechos, la mujer relató que “los golpes iban y venían”. La necropsia confirmó que el menor murió por síndrome de zarandeo, lo que evidenció un severo trauma interno.

Tras una circular azul de Interpol, Estacio fue capturado en Texas y extraditado a Colombia. En las audiencias, María José declaró que el hombre había agredido al niño el día de los hechos, versión que coincidió con el informe forense. El Juzgado Quinto Penal de Bogotá condenó a Estacio a 50 años de prisión, mientras que la joven fue sentenciada a 8 años en un centro de detención para menores por su participación.

Publicidad

Doris Roldán insistió en que decidió denunciar pese al impacto emocional y familiar del caso. “Ella tenía que pagar por lo que le hicieron a un niño inocente”, afirmó. Entre lágrimas, agregó: “Si yo la tengo de frente, no sé qué le hago a María José, y así lo dije en la Fiscalía”.