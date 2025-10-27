Nuevo sicariato en Bogotá: hombre fue asesinado dentro de restaurante frente a la Fiscalía

Un nuevo caso de sicariato se registró esta tarde en el occidente de Bogotá, a pocos metros del búnker de la Fiscalía General de la Nación y de la Gobernación de Cundinamarca.

Según confirmó el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque ocurrió hacia las 3:40 p.m. en un restaurante ubicado en la calle 51B con carrera 38, cuando un hombre de aproximadamente 50 años fue atacado a tiros por un sicario que ingresó al establecimiento y le disparó en cuatro ocasiones.

El hombre se encontraba acompañado de su esposa, con quien había ingresado minutos antes al local para almorzar. Tras el ataque, fue trasladado a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas.

El agresor huyó del lugar a pie, aunque las autoridades investigan si posteriormente abordó una motocicleta o un vehículo para escapar. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y ya revisa las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable.



La víctima fue identificada como Carlos Yorelmy Duarte Díaz. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o retaliaciones por temas relacionados con narcotráfico; sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades.

El lugar permanece acordonado y bajo custodia de unidades de la Policía y de criminalística, mientras avanza el levantamiento de pruebas.