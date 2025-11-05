Padre de Jaime Esteban Moreno pide que no se mancille más su dolor

Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se adelanta la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza luego de asistir a una fiesta de Halloween en la madrugada del 31 de octubre.

La diligencia inició con una solicitud especial de la Fiscalía para que la audiencia se realizara bajo reserva, argumentando que durante el proceso se expondrá material sensible relacionado con el homicidio. “Se va a exponer un material sensible, motivo por lo cual, insisto, su señoría, se realice bajo reserva de los testigos”, señaló el fiscal del caso.

Sin embargo, el representante de las víctimas, Francisco Bernate, se opuso a la petición, argumentando que los videos del caso ya circulan en internet y que no se han presentado pruebas que demuestren un posible riesgo para los testigos. “No se puede negar el derecho del país a conocer qué fue lo que ocurrió”, expresó el abogado.

Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween Foto: redes sociales

Frente a esto, el padre de Jaime Esteban Moreno manifestó en medio de la audiencia que: “No se mancille más nuestro dolor”.



En cuanto a los avances del caso, el abogado de la familia de la víctima relató que los hechos habrían comenzado minutos antes del ataque, cuando los jóvenes fueron interceptados en un Oxxo cercano al lugar donde posteriormente ocurrió la agresión.

Según su relato, en ese punto se produjo un primer intercambio de palabras con los presuntos agresores, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y otro joven vestido con camisa y orejas negras, recientemente identificado en videos del establecimiento comercial.

“Hay un cruce de palabras, sin fundamento, de este señor Juan Carlos, y le dice, según el expediente y lo manifestado por Juan David: ‘Váyanse de aquí o si no los cascamos’. Ellos salen de ese Oxxo y se van caminando, como se observa”, señaló el abogado.

A su vez, el representante jurídico del establecimiento Before Club, Carlos Castañeda, aseguró que, según los registros de las cámaras de seguridad, no hubo agresiones dentro del recinto contra Jaime Moreno. Añadió que la víctima salió primero del lugar y que, 15 minutos después, se registró la salida de los cuatro presuntos involucrados.