Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Padre de Jaime Esteban Moreno pide que no se mancille más su dolor

Padre de Jaime Esteban Moreno pide que no se mancille más su dolor

El representante de las víctimas, Francisco Bernate, se opuso a la petición, argumentando que los videos del caso ya circulan en internet y que no se han presentado pruebas que demuestren un posible riesgo para los testigos.

Hipótesis de la razón por la que se originó la pelea donde murió Jaime Esteban Moreno en Halloween
Hipótesis de la razón por la que se originó la pelea donde murió Jaime Esteban Moreno en Halloween
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

