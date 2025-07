Padres del colegio Codema piden claridad por cierre temporal tras caso de presunto abuso

Aún sigue en la lupa el presunto caso de abuso sexual a una menor de edad por parte de estudiante de bachillerato en el colegio Codema en la localidad de Kennedy. Una vez se conoció el caso, algunos estudiantes y padres hicieron una manifestación fuera de la institución, que desafortunadamente se salió de control cuando encapuchados entraron a la fuerza, rompieron las rejas de la puesta, la gran mayoría de los vidrios de los salones y hasta las silla fueron víctimas del vandalismo.

Por lo anterior, también se suspendieron las clases. A la fecha van dos días, pero rondan versiones de padres de familias que el rector de la institución no ha dado una respuesta clara de lo que pueda suceder. Afirman que, después de las vandalización, se generó un rumor de que definitivamente las clases no volverían.

Blu Radio conoció el testimonio de una madre que tiene a su hijo en noveno grado en el colegio Codema. Ella asegura que, por medio de un chat, se le ha preguntado varias veces a los coordinadores y rector del colegio sobre el futuro. Sin embargo, en su declaración, afirma que es nula.

Abuso contra menores de edad Foto: referencia, Meta IA

“No nos han dicho nada, nada, nada, solamente se escucha a más pelados de las protestas decir que vamos a quemar el colegio, que vamos a tumbar el colegio, que vamos a partir; es lo único que han dicho. O sea, no han dicho ni si va a haber clases otra vez. El colegio no se está pronunciado, no han dicho absolutamente nada. O sea, ellos no han puesto la cara y esa es la rabia que tiene la gente", afirma la madre, quien pide se guarde su identidad.

Por eso mismo, y por las vandalizaciones que han hechos personas que aparentemente no son del colegio, los padres rechazan lo sucedido y piden también a la Secretaría de Educación y a demás autoridades que endurezcan los controles, ya que también denuncian que fuera del colegio se han registrados algunos casos de venta de drogas.