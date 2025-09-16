Paro en Bogotá: motociclistas bloquean acceso a patios de tránsito en Álamos

En medio de la jornada de paro convocada por conductores en diferentes puntos de la capital, un grupo de motociclistas bloqueó en horas de la mañana la vía en el sector de Álamos, frente a los patios de tránsito donde son llevados los vehículos inmovilizados.

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades de movilidad, los manifestantes, sobre la transversal 93 con calle 63, atravesaron dos camiones cargados de cascos en plena vía y comenzaron a regar estos objetos sobre el pavimento para impedir la circulación. La acción generó un bloqueo total en la zona y complicaciones para el tráfico que conecta este sector del occidente de Bogotá.

Las autoridades también reportaron la presencia de manifestantes en la glorieta de la Carrera 27 con Calle 1, donde aproximadamente ocho grúas permanecen parqueadas en el costado norte–sur. Según el Distrito, en este punto se realizan bloqueos intermitentes de tres minutos, cerrando un carril aproximadamente cada 20 minutos.

En la autopista Sur con avenida Villavicencio se registra la concentración de un grupo de manifestantes, aunque hasta el momento no se presentan afectaciones al tráfico.



Jornada de paro de conductores en Bogotá

La protesta hace parte de la jornada de manifestaciones que fue convocada en varios puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos se encuentran la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, la Carrera 11 con Calle 69, la Calle 95 con Carrera 15, la Avenida La Esmeralda con Calle 63 y la Plaza de Bolívar. También se reportan concentraciones en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba y en la Calle 38A Sur con Carrera 34D.

La Policía Metropolitana y los gestores de convivencia hacen presencia en los sectores más afectados con el fin de restablecer la movilidad y evitar alteraciones del orden público. La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores tomar vías alternas y a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el desarrollo de la jornada.