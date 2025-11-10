Pelea a golpes y machete entre conductores frente a un centro comercial en Bogotá

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en la noche del pasado sábado 8 de noviembre a las afueras del centro comercial Nuestro Bogotá. De acuerdo con lo que relatan los testigos, uno de los conductores no le dio paso, aparentemente, al vehículo particular, por lo cual, metros más adelante, ambos protagonizaron una fuerte pelea en plena vía.

En el video queda registrado como el conductor del vehículo particular de color gris discute con quien sería el acompañante del conductor del furgón de carga blanco. Sin embargo, segundos después, quien sería el conductor del vehículo de carga, se baja con un machete para intimidar al otro sujeto.

En medio de la discusión, una mujer trató de bajar los ánimos del sujeto que tenía en la mano, pero fue casi imposible, ya que ambos implicados definitivamente querían irse a los golpes.

Así las cosas, uno de los conductores mencionaba: “Pelee a puño, no sea guaricha”, mientras el otro respondía: "Es que le quiero dañar la cara, le quiero dañar la cara". La discusión duró varios minutos, por lo que la movilidad a las afueras del centro comercial Nuestro Bogotá se vio afectada.



Entre tanto, autoridades aseguran que están detrás de las personas que protagonizaron la pelea, ya afirman que es preocupante el reiterado registro de casos de intolerancia en las vías, y aún más con el uso de armas blancas como medio de defensa e intimidación.