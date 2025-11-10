En vivo
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Pelea a golpes y machete entre conductores frente a un centro comercial en Bogotá

Pelea a golpes y machete entre conductores frente a un centro comercial en Bogotá

En video quedó grabado el caso de intolerancia que se produjo, al parecer, porque uno de los conductores se negó a darle paso a otro.

