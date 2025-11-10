"Que Dios obre en esta familia": familiar de menores atropellados por taxista ebrio en Bogotá

Un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado en la noche en el sur de Bogotá dejó 11 personas heridas, entre ellas varios menores de edad, luego de que un taxi atropellara a un grupo de peatones en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal.

El hecho se registró hacia las 7:40 de la noche, cuando el vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra un muro, luego de arrollar a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales y las primeras versiones de las autoridades, el taxista, de unos 56 años, conducía con exceso de velocidad y en estado de embriaguez, en segundo grado, según confirmó la Policía.

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, informó que el conductor fue detenido en flagrancia tras comprobarse su estado.



“Se pudo establecer que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol. El dictamen determinó grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”, señaló el oficial.



Hablan familiares de los menores atropellados

Heidi Miranda, familiar de los menores lesionados, habló sobre la difícil situación que atraviesan los niños y pidió fortaleza para la familia.

“Estefanía tiene muerte cerebral. Martín está igual. Daniela está estable en este momento, la prima va para otro centro asistencial porque le van a hacer cirugías de rodilla, de cadera y de sus bracitos. Entonces solamente estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, Jorge Arturo, padre de dos de los menores afectados, expresó su profundo dolor tras el accidente.

Publicidad

“No tiene presentación. No me hallo, no me hallo porque yo les dije bien, yo a mis hijos los amo, los amo y los adoro y los adoro. Pero si es de papá Dios y de Dios Todopoderoso que no estén más con nosotros”, afirmó visiblemente conmovido.

Cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos

Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad: un bebé de cuatro meses, un niño de siete años, una niña de doce y un adolescente de quince.

Publicidad

De acuerdo con el parte médico, dos niños presentan muerte cerebral. Daniela, de 12 años, está estable luego de sufrir contusiones en la cabeza, cuello, abdomen y zona lumbar, mientras que su prima menor será intervenida quirúrgicamente este lunes por lesiones en la cadera, rodilla y brazos.

El bebé de cuatro meses sufrió politraumatismo.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: