Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

"Que Dios obre en esta familia": familiar de menores atropellados por taxista ebrio en Bogotá

El conductor atropelló a 11 personas en total el fin de semana en San Cristóbal, sur de la capital.

Video captó momento en que taxi atropelló a 11 personas en Bogotá: 4 menores de edad
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

