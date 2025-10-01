¿Por documento, concierto de Luis Alfonso en Bogotá está en riesgo? Organizadores aclararon

Tras lo sucedido con Kendrick Lamar en el Vive Claro, los conciertos se volvieron tema de conversación en Bogotá y cómo el Distrito gestiona los permisos para que se lleve a cabo uno en la ciudad. En medio de esto, Noticias Caracol reveló la resolución 1349 de la Secretaría de Gobierno sobre el de Luis Alfonso en El Campín.

Aunque en primera instancia el Distrito negó la autorización del concierto de Luis Alfonso en el estadio El Campín, llamado 'El Festival Más Contentoso', Blu Radio contactó al equipo del artista y dieron parte de tranquilidad de que "todo se encuentra en orden" y el evento se llevaría a cabo sin problemas el próximo sábado, 4 de octubre.

“El concierto sigue en pie. Hoy, (miércoles) incluso se hizo el recorrido y se aprobó todo por el PMU. Mañana sale la resolución oficial por parte de la Secretaría de Gobierno. Ese documento del que hablan es viejo del 18 de septiembre”, indicaron desde el equipo del ‘Señorazo’, asegurando que el evento no tendrá problemas este 4 de octubre.

Luis Alfonso se prepara para El Campín // Fotos: AFP y Alcaldía de Bogotá

¿Qué decía la resolución por parte del Distrito?

La resolución 1349, que negó en primera instancia la realización del evento, indicó que los organizadores tenían pendiente algunos documental y conceptos favorables para llevar a cabo el evento en la ciudad.



Noticias Caracol se comunicó con la Secretaría de Gobierno y aseguraron que “el evento hasta el 1 de octubre, es decir, este miércoles aún no se había subsanado”; sin embargo, el equipo del artista dio parte de tranquilidad y reafirmó que en este momento el evento se encuentra en pie y este 2 se hará público el concepto favorable para su realización.

Lo sucedido en el Vive Claro encendió alarmas en torno al mundo de los conciertos en Bogotá, que ha tenido a los fans pendientes del futuro de próximos eventos en la ciudad, de las cuales cuentan con boletas.