Presidente De La Espriella se reunió con alcalde Galán: promete respaldo total a Bogotá

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que ambos reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los principales desafíos de la capital del país.

La reunión resalta porque sería una nueva etapa en la relación del Distrito con el Gobierno nacional, después de los desencuentros continuos entre el saliente mandatario Gustavo Petro y el alcalde.

Tras el encuentro, compartido por De La Espriella a través de un video, el mandatario nacional electo aseguró que Bogotá contará con el respaldo de su administración y será una de las prioridades del próximo Gobierno Nacional.

¡Cesó la horrible noche para Bogotá!



Le reiteré al alcalde Carlos Fernando Galán que la capital contará con todo el respaldo del Gobierno Nacional.



Trabajaremos de manera articulada para devolverles a los bogotanos la seguridad, el orden, la movilidad y las oportunidades que… pic.twitter.com/PtL5M8X4BB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026

“Bogotá va a tener todo el apoyo de nuestro gobierno para devolverles a los bogotanos la seguridad, el orden, la movilidad y las oportunidades”, afirmó De La Espriella, al señalar que la articulación con la Alcaldía permitirá avanzar en soluciones para la ciudad.



El jefe de Estado electo explicó que el trabajo conjunto estará orientado a fortalecer la seguridad, impulsar proyectos de infraestructura, mejorar el sistema de salud y atender las problemáticas sociales que afectan a los habitantes de la capital.

Además, destacó que Bogotá ha acogido durante años a millones de colombianos provenientes de distintas regiones del país, por lo que consideró necesario retribuir ese aporte mediante acciones concretas que contribuyan a su desarrollo.

El nuevo mandatario también manifestó que el alcalde Carlos Fernando Galán contará con el acompañamiento del Gobierno Nacional para sacar adelante las iniciativas que requieran coordinación entre ambas administraciones. Asimismo, reiteró que hará “todo lo que sea necesario” para que la ciudad recupere su protagonismo y avance en la solución de sus principales retos.

Publicidad

Galán destacó la disposición del nuevo mandatario para trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores. “Trabajar con su gobierno va a ser fundamental para estar a la altura de lo que espera la ciudadanía”, expresó.

Al respecto, Asocapitales destacó “la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las ciudades capitales para impulsar una agenda conjunta en beneficio de los ciudadanos”.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también destacó el nuevo momento en la relación del Ejecutivo nacional con los alcaldes y gobernadores.

Publicidad

“Somos un gobierno que cree en el trabajo en equipo a nivel territorial y en un verdadero apoyo al desarrollo y crecimiento local o regional. No más un gobierno central enemigo o que desprecia las autoridades locales o territoriales”, escribió.

El designado ministro del Interior, del próximo gabinete, Rodrigo Lara, calificó el encuentro como “muy positivo” y recordó que “el nuevo gobierno tiene como prioridad el respeto de la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales”, por lo que “la relación entre Nación y entidades territoriales será de colaboración armónica”.