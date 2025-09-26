Procuraduría lista para vigilar elecciones de los Consejos de Juventud en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación, mediante su Delegada para Asuntos Electorales y la Unidad de Vigilancia Electoral, anunció que está preparada para ejercer una vigilancia técnica y preventiva durante las próximas elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en Bogotá.

El proceso electoral incluirá la supervisión del aplicativo utilizado para controlar la financiación de campañas y del software que la Registraduría Nacional del Estado Civil empleará para los escrutinios. Se busca garantizar que cada etapa del proceso democrático —desde la financiación hasta el conteo de votos— sea transparente, confiable y trazable.

Para ello, se conformó un equipo técnico especializado, con experiencia en gestión de datos, sistemas de información y auditoría, que estará activo durante todo el proceso.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Además de la Procuraduría, participarán en labores preventivas la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo. En cuanto a la cobertura territorial en Bogotá, la Procuraduría intervendrá en 9 localidades, la Personería en 7 y la Defensoría en 5. Asimismo, el Equipo de Trabajo Juvenil de la Procuraduría tendrá un rol activo.



En términos de recursos operativos, la Procuraduría destinará 550 funcionarios para vigilar el proceso en Bogotá. Estos servidores públicos cubrirán 1.462 mesas de votación, organizadas en 447 puestos, además de las 41 comisiones escrutadoras auxiliares y distritales. También se habilitará una mesa de ayuda a nivel central para atender de inmediato quejas o reportes ciudadanos.

La vigilancia estará coordinada por la Comisión Nacional de Control Electoral, bajo la presidencia del Procurador General Gregorio Eljach Pacheco. Con estas medidas, el organismo busca asegurar la integridad del proceso electoral juvenil.