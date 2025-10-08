"Queremos más capacidad de atención": Fundación Cardioinfantil por campaña para ampliar Uci neonatal

La Fundación Cardioinfantil, una de las instituciones médicas más prestigiosas del país, lanzó una campaña para incrementar sus cubículos de cuidado intensivo, esenciales para atender a los 50.000 bebés que anualmente requieren esta atención especializada en Colombia.

Esta iniciativa conjunta, desarrollada con Blu radio, tiene como objetivo "desarrollar mayor capacidad de atención a las unidades neonatales", especialmente en un contexto difícil donde "se están cerrando cada vez más unidades" y hay una "crisis en el sistema de salud".

El doctor Juan Gabriel Cendales, director de la Fundación Cardioinfantil, explicó que la expansión es fundamental para seguir cumpliendo la misión institucional. La meta es pasar de los 19 cubículos actuales a 24, lo que permitiría atender, "más o menos, 200 niños más en el año".

"La idea es generar mayor capacidad del hospital y obviamente tener una mayor atención de estos pacientes. Cada vez más se cierran unidades y dejamos de atender niños que, con un buen cuidado, se pudieran salvar", indicó Cendales, quien a su vez habló sobre la meta que tienen para ampliar la UCI Neonatal.



"La meta es de 6.000 millones de pesos y la idea es que se junten donantes benefactores y nosotros vamos a poner obviamente, como institución, recursos, pero la idea es que la gente nos ayude con donaciones, no solamente de personas, sino de grandes empresas con las cuales ya hemos hablado. Esperamos tener la meta hasta diciembre 31", indicó Cendales.



La urgencia del cuidado neonatal

La necesidad de camas especializadas es palpable. Según la Dra. Gloria Amparo Troncoso, directora de la unidad de cuidado intensivo Neonatal, "uno de cada 10 bebés recién nacidos en algún momento tiene que pasar por esas unidades de cuidados intensivos".

Estos son niños de "alta complejidad" que, a menudo, son referenciados desde distintas partes de Colombia, incluyendo Bogotá, Chía, Boyacá, y lugares lejanos, debido a que muchos hospitales no tienen la capacidad para atenderlos.

La Cardioinfantil se especializa en pacientes con "malformaciones congénitas, enfermedades cardíacas, cirugías de corazón," y en el cuidado del cerebro de recién nacidos que han sufrido falta de oxígeno.



¿Cómo donar?

La forma más sencilla de donar es a través del sitio web desdeelprimerlatido.org. En esta plataforma, las personas pueden contribuir con aportes puntuales o programados periódicamente, que pueden ser desde 5.000 pesos.

Otras opciones disponibles para donación incluyen: Cajeros Servibanca. Sistema PSE (a través de la página web).Cuenta Corriente Bancolombia: 0312 3025 427.Efecti: utilizando el código de recaudo 111 3181.

