Revelan cuánta gente le cabría al Campín: cifra sorprendió a muchos

Bogotá se prepara para vivir una transformación deportiva y cultural sin precedentes, con la renovación total del estadio Nemesio Camacho El Campín, que pasará a convertirse en un recinto de clase mundial y con capacidad para albergar una cifra sorprendente de asistentes.

El proyecto, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD y la empresa Sencia, convertirá al Campín en el estadio más grande y moderno del país, con un aforo superior a los 50.000 espectadores. La iniciativa cambiará por completo la manera en que los bogotanos disfrutan del fútbol y de los grandes eventos en la capital.

Este ambicioso plan busca posicionar a Bogotá como un referente del entretenimiento y el turismo deportivo en América Latina. La obra abarcará un terreno de 167.000 metros cuadrados, lo que demuestra que la ampliación no es improvisada, sino el resultado de una necesidad ciudadana por contar con un escenario más moderno, cómodo y competitivo a nivel internacional.



El Campín de Bogotá será un estadio de clase mundial

La renovación del Campín cumplirá con los más altos estándares internacionales, incluyendo las certificaciones de la FIFA y la norma NSR-10. Entre sus características más destacadas se encuentra su grama híbrida, similar a la empleada en ligas de élite como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga.

Además, será el primer estadio en Colombia con una cubierta retráctil de gran escala, acompañada de un sistema meteorológico capaz de anticipar tormentas y garantizar el desarrollo de los eventos sin interrupciones por las condiciones climáticas.



El impacto económico también será considerable: se espera la creación de miles de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, así como un impulso al turismo, el comercio y los servicios locales. El nuevo Campín no solo será un estadio, sino un epicentro de conciertos, espectáculos internacionales y competiciones deportivas de alto nivel.

BLU Radio. Propuesta de remodelación para El Campín / Foto: Alcaldía de Bogotá

Comparación del Campín con otros estadios de América Latina

Aunque el Campín se convertirá en el más grande y moderno de Colombia, su capacidad seguirá siendo inferior a la de los principales estadios del continente. Sin embargo, su infraestructura lo colocará a la altura de los mejores en términos de diseño y tecnología.

Entre los más destacados se encuentran:



Estadio Azteca (Ciudad de México): 87.500 espectadores.

Estadio Más Monumental (Buenos Aires): 85.000.

Estadio Monumental “U” (Lima): 80.000.

Maracaná (Río de Janeiro): 78.838.

Mané Garrincha (Brasilia): 72.788.

Morumbi (São Paulo): entre 70.000 y 73.000.

Aun así, con su nueva capacidad, El Campín superará a escenarios como el Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Barranquilla, consolidándose como el principal templo deportivo y cultural de Colombia.