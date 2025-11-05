Revelan detalles de caso de supuesto supervisor que agredió a conductor del SITP: "Esclavo"

Un nuevo caso de intolerancia en el transporte público de Bogotá generó indignación en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que un hombre, identificado por algunos testigos como supuesto supervisor del SITP, insulta y agrede verbalmente a un conductor.

En la grabación, el sujeto profiere una serie de ofensas y comentarios denigrantes hacia el operador del bus. “Simple conductor de mierda… Yo soy supervisor, mijo. El tema es que yo estoy acá y usted está allá abajo. Ande, conductor. Ande, esclavo, ande. Hágale que yo ya pagué. Hágale, perr… Ande y párele a la gente. Hágale que pa’ eso le pagan”, se le escucha decir al agresor.

El conductor, visiblemente incómodo, solo alcanza a responder en varias ocasiones que el hombre “estaba loco”, mientras continúa cumpliendo con su labor. Sin embargo, el supuesto supervisor persiste en sus insultos, incluso alardeando de su posición jerárquica. “Yo soy el supervisor, mijo. A mí me importa un culo usted”, repite.

#RECHAZO 😡 Supuesto supervisor del SITP de @TransMilenio fue grabado mientras humillaba a operador del sistema durante su recorrido. Un video en R/S evidencia que el sujeto le gritaba y lo señalaba frente a los pasajeros, generando un ambiente de tensión e incomodidad en el bus. pic.twitter.com/sVmiZsfUBh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 5, 2025

La actitud del agresor generó una ola de críticas y rechazo entre los ciudadanos, quienes exigieron sanciones ejemplares. Ante la polémica, TransMilenio S.A. emitió un comunicado oficial en el que repudia los hechos y aclara que ya se adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.



“Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de incidentes”, expresó la entidad. TransMilenio señaló además que, según las primeras versiones, el presunto agresor estaría vinculado a la empresa Recaudo Bogotá, la cual fue requerida para entregar la información correspondiente.

El comunicado también recordó que “el personal operativo del Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y los más de cuatro millones de usuarios que moviliza diariamente el SITP”, y que tanto la entidad como el concesionario involucrado están adelantando las respectivas investigaciones para determinar la hora, fecha, lugar y causas del incidente.