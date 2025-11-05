Revelan detalles del presunto asesino de Jaime Moreno con el alcohol: "No podía tomar"

La muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes continúa generando conmoción en Bogotá. Cada nuevo detalle sobre lo ocurrido la noche del 31 de octubre resulta clave para esclarecer los hechos. Mientras avanza la investigación y tras la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz —uno de los cuatro implicados en el homicidio—, se ha confirmado que Suárez también era estudiante de Los Andes, aunque abandonó su carrera. Ahora surge una nueva versión que podría aclarar lo que sucedió entre los dos jóvenes cerca de un Oxxo.



Amiga de Jaime Moreno habló sobre Juan Carlos Suárez y el ambiente en el bar

Durante una entrevista con Blu Radio, una amiga de la víctima, identificada como Juliana, relató cómo se vivió esa noche en el Before Club, el bar de Chapinero donde se realizó la fiesta de Halloween. La joven aseguró que el lugar no contaba con las condiciones adecuadas de seguridad ni con el espacio suficiente para un evento de ese tipo, organizado tradicionalmente por estudiantes de Los Andes.

Juliana también mencionó que no vio a Suárez en el bar esa noche, aunque ya lo conocía de antes. “Tuve la oportunidad, o el desatino, no sé, de conocerlo el año pasado, más o menos en febrero, en un ambiente social con otros amigos y él hizo parte”, contó.

Su percepción sobre Suárez era confusa: “La vez que lo conocí, él era un tipo muy tranquilo”, dijo. Sin embargo, recordó un detalle que hoy cobra relevancia: el propio Suárez le habría comentado que evitaba beber alcohol porque, cuando lo hacía, perdía el control. “Él mencionó que no tomaba mucho porque tenía problemas de ira. Por eso practicaba deportes de impacto, calistenia y ejercicios de fuerza, como una forma de liberar su ira”, añadió.

Capturadas por caso de Jaime Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, quedan libres Foto: redes sociales /Policía de Bogotá

¿Qué pudo desatar la pelea que terminó en tragedia?

Según Juliana, el exceso de aforo y la falta de organización dentro del bar provocaron empujones, discusiones y un ambiente tenso entre los asistentes. Esa situación, sumada al consumo de alcohol y a los antecedentes temperamentales de Suárez, podría haber desencadenado la riña que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno.

Las autoridades continúan investigando el caso y recopilando testimonios que permitan reconstruir con precisión los momentos previos al homicidio que conmocionó a la comunidad universitaria de Bogotá.